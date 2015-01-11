День садовода учредили на Южном Урале

Депутаты областного парламента проголосовали за введение нового праздника — Дня садовода.

День садовода будут отмечать во вторую субботу сентября. Всего в Челябинской области сейчас насчитывается 855 садоводческих товариществ, где расположено 366 тысяч земельных участков. Огородничеством в той или иной форме занимается почти миллион южноуральцев.

При обсуждении некоторые депутаты засомневались, не повлияет ли праздник на голосование, если на вторую субботу сентября выпадут какие-либо выборы.

«Праздновать можно, а агитировать нельзя, — отреагировал спикер парламента Владимир Мякуш. — Это для садоводов будет повод отметить, а не пахать. Считаю, что устанавливаем историческую дату. Новый праздник — дань уважения труду садоводов».

В этом году массовые мероприятие подготовить уже не успеют, а вот в следующем году обещают отметить с размахом. Дни садовода уже отмечают в Санкт-Петербурге, Ульяновской, Кемеровской и Омской областях.

http://www.chel.aif.ru/society/den_sadovoda_uchredili_na_yuzhnom_urale