В правительстве Челябинской области ответили на претензии ФАС к дорожным аукционам

В администрации губернатора Челябинской области прокомментировали претензии ФАС России к дорожным аукционам на 8 млрд рублей – в четверг, 30 августа, ведомство сообщило о возбуждении дела в отношении главы региона Бориса Дубровского, областного Миндортранса и АО «Южуралмост», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Нарушения выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Во всех победителем стало АО "Южуралмост". Лоты при проведении аукционов на протяжении длительного времени укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки других компаний отклонялись по незаконным основаниям. Ряд контрактов был заключен несмотря на предписание антимонопольного органа. Начальная максимальная цена контракта снижалась на 1,5%, победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения», – уточнили в пресс-службе ФАС.

В южноуральском правительстве не согласны с претензией антимонопольной службы. По словам пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина, деятельность органов власти в сфере торгов осуществляется в соответствии с законодательством.

«Абсолютно законен вариант заключения контракта "под ключ", предусматривающий одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию. Мы считаем это обязательным условием для обеспечения высокого качества работ и повышения ответственности подрядчиков. Губернатор Борис Дубровский нетерпим к любым фактам нарушения законодательства в сфере закупок. По его поручению контроль в этой сфере закреплен за Главным контрольным управлением региона», – пояснил Федечкин, добавив, что правительство региона намерено отстаивать свою правоту в законном порядке.

https://dostup1.ru/economics/V-pravitelstve-Chelyabinskoy-oblasti-otvetili-na-pretenzii-FAS-k-dorozhnym-auktsionam_109138.html