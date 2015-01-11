Жителей новостроек в Челябинской области обязали платить за капремонт

Жители новостроек будут платить за капремонт наряду с жильцами полувековых «хрущёвок».
Госжилинспекция Челябинской области выступила с официальными разъяснениями, из которых следует, что обязанность платить взносы за капремонт у жителей новых домов возникает уже на девятый месяц после официального опубликования утверждённой региональной программы, в которую включён их дом.
«Согласно Жилищного кодекса Российской Федерации в течение шести месяцев с момента официального опубликования утверждённой региональной программы капитального ремонта, в которую включён многоквартирный дом, собственники должны принять и реализовать решение об определении способа формирования фонда капремонта. Если жильцы не определяться, куда они будут перечислять деньги, средства будут поступать на счёт регионального оператора», - сообщили в Госжилинспекции.
В ведомстве подчеркнули, что региональное законодательство не предусматривает освобождение жителей новостроек от уплаты взносов на капитальный ремонт.
http://www.chel.aif.ru/society/zhiteley_novostroek_v_chelyabinskoy_oblasti_obyazali_platit_za_kapremont
Ключевые теги: Челябинская область, новостройки, капремонт.
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