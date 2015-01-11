Для выпускников прозвенел свой звонок на урок

В День знаний руководители муниципалитета поздравили с началом нового учебного года участников традиционной молодёжной акции – учащихся выпускных классов образовательных организаций.

После торжественных линеек в своих школах и лицеях самые взрослые ученики встретились на площади перед театром драмы и комедии «Наш дом».

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков совместно с представителями ФУП ПО «Маяк» и общественных объединений обратились к молодым людям со словами поддержки и напутствиями. Они выразили надежду, что сегодняшние юноши и девушки, получив крепкие знания, сделают свою малую Родину современной, благоустроенной и развивающейся.

Торжественное мероприятие было приурочено к 70-летию градообразующего предприятия Озерска. Организаторы акции напомнили ее участникам, как создавался первенец атомной промышленности и какую роль в его становлении сыграли комсомольцы – члены Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Протянув историческую нить между прошлым и будущим ФГУП «ПО «Маяк», ведущие праздника отметили, что и сегодня его производственная мощь во многом зависит от молодых кадров.

Подготовке и техническому развитию атомщиков со школьной скамьи способствует социальное партнерство производственного объединения и управления образования администрации ОГО (например, реализованный проект «Легенды космоса»).

В ходе мероприятия были названы достижения озерского образования, которое признано одним из лучших в Челябинской области: так, по итогам 2017-2018 учебного года 7 выпускников 11-х классов получили 100 баллов на ЕГЭ, аттестат с отличием получил 21 выпускник 9-х классов и 23 выпускника 11-х классов.

Как всегда, о начале нового учебного года оповестил звонкий колокольчик, который из рук в руки передали друг другу почетные гости. Его по праву приняла Любовь Горбунова, начальник управления образования:

- Я обращаюсь к собравшимся здесь школьникам: сегодня у вас очень важный день. Позади много лет учебы - за это время благодаря нашим учителям вы получили крепкие знания, научились справляться со сложными ситуациями, стали взрослее. Вас ждет необыкновенная пора молодости – время выбора: кем стать, в чем проявить себя? Мечтайте и трудитесь, и пусть ваши дороги приведут вас к успеху!

Радостное настроение помогли создать выступления образцовой хоровой студии «Созвучие», школы боевых искусств «Золотой дракон», команды спортивного клуба «Мастер».

Отдавая дань уважения всем, кто не жалел своих сил и здоровья во благо производственного объединения и Озерского городского округа, участники акции возложили цветы к памятнику выдающемуся учёному Игорю Васильевичу Курчатову, которому в юбилейный для ФГУП «ПО «Маяк» год исполнилось бы 115 лет.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36903/