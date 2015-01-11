Султан доматес, или Мировой закусон

Сегодняшним днем турецкое блюдо султан доматес, что значит султанские помидоры или помидоры по-султански. Это, скорее всего, можно определить как закуску. Можно употреблять и в горячем, и в холодном виде, можно вкушать как самостоятельное блюдо, а можно как дополнение к основному, как, например, у меня сегодня к плову. Подкупает своей простотой, пикантностью и отличным вкусом.

Понадобится:

помидоры

сливочное масло

чеснок

укроп

соль.

Первым делом режем помидоры на кружочки толщиной с полсантиметра.

Растапливаем на сковороде сливочное масло на среднем огоньке и обжариваем помидоры с обеих сторон.

Выкладываем их на тарелку в один слой, поливаем соком, образовавшимся при жарке. Слегка солим и посыпаем рубленым чесноком.

А сверху рубленый укроп. Вот и все. Результат превосходит все ожидания :-)