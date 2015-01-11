Вручение знаков ГТО

14 сентября 2018 года в 17:00ч., в холле КСК «Лидер» состоится торжественное вручение знаков отличия ВФСК ГТО по итогам 2 квартала 2018 года.

Для вручения приглашаются значкисты! У выпускников, кто уехал учиться в другие города - их родители!

Золотой знак отличия:

Юдина Анна Ильинична

Нажмитдинов Роман Русланович

Павлова Ника Павловна

Анисимов Валентин Евгеньевич

Литвиненко Евгения Владимировна

Корпылев Павел Алексеевич

Павлова Ева Павловна

Бочарникова Екатерина Сергеевна

Гарипова Рузалия Барыевна

Литвин Павел Алексеевич

Соловьёв Артём Сергеевич

Тихонюк Александр Витальевич

Доронин Виктор Сергеевич

Кудрявцев Дмитрий Сергеевич

Поджарая Екатерина Константиновна

Полякова Анастасия Александровна

Розанова Наталия Дмитриевна

Федорович Павел Александрович

Сергеева Наталья Юрьевна

Золина Александра Павловна

Смолокуров Денис Юрьевич

Вдовина Лариса Анатольевна

Козин Павел Борисович

Мухина Юлия Валерьевна

Павлов Павел Георгиевич

Ощепков Владимир Иванович

Плеханов Валерий Викторович

Денисова Людмила Фёдоровна

Ртищев Александр Степанович

Устюжанин Владимир Васильевич

Кальдин Михаил Семёнович

Серебряный знак отличия:

Вдовин Олег Алексеевич

Макшанцев Дмитрий Андреевич

Петрова Василиса Антоновна

Шевченко Анна Александровна

Бакланов Павел Владиславович

Конради Владимир Александрович

Глухов Артем Георгиевич

Бронзовый знак отличия:

Звягинцев Роман Евгеньевич

Налимова Елизавета Константиновна

Синицын Григорий Александрович

Феоктистова Дарья Эдиковна

Елфимов Сергей Игоревич