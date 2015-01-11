Директор «кинул» каждого работника на 86 тысяч рублей и теперь ждёт суда

Следователями Следственного комитета РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора ООО «Строительная компания «Регион-Строй», зарегистрированного в Озёрске, который без зарплаты оставил 158 работников предприятия. Даже в период проведения следствия он не пожелал в добровольном порядке погасить задолженность перед работниками.

Следствием установлено, что в течение 2016-2017 гг. обвиняемым допущена невыплата заработной платы 158 работникам предприятия, которая составила более 13,6 млн. рублей. При этом, у обвиняемого имелась возможность выплатить заработную плату работникам, так как в указанный период через расчетные счета предприятия проведены значительные суммы в рублях, кроме того, в указанный период производились расчеты с поставщиками и подрядчиками с использованием третьих лиц, выплачивались проценты за пользование заемными средствами на суммы, превышающие задолженность по заработной плате.

Следователем СК по уголовному делу произведён арест имущества обвиняемого на сумму более 3,7 млн. рублей.

По итогам следствия, директору ООО «Строительная компания «Регион-Строй» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Кстати, более чем убедительно о финансовом состоянии свидетельствует инфографика, которая имеется в свободном доступе.

http://www.verstov.info/news/society/73078-direktor-kinul-kazhdogo-rabotnika-na-86-tysyach-rubley-i-teper-zhdet-suda.html