МЧС проверяет здания после землетрясения в Челябинской области

Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 почувствовали жители не только Челябинской области, но и Башкортостана и Екатеринбурга.

В МЧС подтвердили: людям не показалось, толчки действительно были.

— Сейсмическая активность замечена в Катав-Ивановском районе примерно в 03:58 по местному времени. По предварительным данным, разрушений зданий нет. Погибших и пострадавших нет. Сейчас рабочие группы проверяют социально значимые объекты и жилые дома на предмет повреждений, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жители Катав-Ивановска в соцсетях рассказывают, что у них в квартирах осыпается потолок и отваливается кафель. Землетрясение также почувствовали жители Сатки, Копейска, Миасса и других городов Челябинской области.

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