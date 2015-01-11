Правопорядок во время проведения выборов 9 сентября обеспечит полиция

9 сентября 2018 года состоятся выборы депутата по округу № 15, которые пройдут на избирательных участках в школе №38 и в КСК «Лидер».

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области совместно с сотрудниками Отдела управления ФСБ России по Челябинской области в г. Озерск установлено взаимодействие с территориальной избирательной комиссией Озерского городского округа по вопросам технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов проведения выборов, а также по охране общественного порядка в период голосования.

Запланировано проведение оперативных мероприятий, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки. В день голосования на избирательных участках будут дежурить сотрудники полиции.

О правонарушениях законодательства о выборах граждане могут сообщить в полицию по телефону 2-50-85 или 02, а также по телефону «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

В целом оперативная обстановка на обслуживаемой территории стабильная, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск к охране правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведению выборов готово.

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Ревякин