Был уверен, что его должны пропустить. Водитель едва не угробил автоледи в Озерске

61-летний житель Челябинской области не пропустил молодую автоледи на дороге. В итоге, девушка оказалась в больнице.

Пострадавшей оказалась 29-летняя жительница Озерска. Она была за рулем ВАЗа-21140. Как сообщают в ГИБДД по Челябинской области, на дороге у автоледи было преимущество. Однако, не смотря на это, 61-летний шофер Chevrolet Niva не стал уступать.

— Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21140, под управлением девушки, допустив с ним столкновение, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Авария, о которой идет речь, произошла вчера, 4 сентября, в 18:25 на регулируемом перекрестке. Девушка-водитель получила травмы. Характер повреждений не сообщается. Известно, что пострадавшую госпитализировали.

https://31tv.ru/programmy/agentstvo-chrezvychajnyh-novostej/releases/byl-uveren-chto-ego-dolzhny-propustit-voditel-edva-ne-ugrobil-avtoledi-v-ozerske.html/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop