В МЧС напомнили правила поведения при землетрясении

В связи с землетрясением, зафиксированным ночью 5 сентября на территории Челябинской области и Республики Башкортостан, в МЧС напомнили порядок действий при землетрясении.

сли землетрясение застало вас дома, необходимо лечь на пол. Лучше забраться под прочный стол у внутренней стены и закрыть голову руками. Важно держаться подальше от окон, висящих предметов, зеркал, высокой мебели, больших бытовых приборов и шкафов. Если вы находитесь в кровати, то оставайтесь в ней и закройте голову подушкой.

В многоэтажных зданиях могут начать работать сигналы пожарной тревоги. Не выходите на балкон, не зажигайте огонь, откройте дверь и встаньте в проеме или укройтесь в безопасном месте. Если Вы находитесь на улице, перейдите на открытое место. Держитесь подальше от линий электропередачи, зданий и деревьев. Если вы ведете машину, то сверните с дороги. Не останавливайтесь под мостами, линиями электропередачи или большими дорожными знаками.

После окончания землетрясения проверьте людей вокруг вас, не ранены ли они. Окажите им первую помощь. Не передвигайте серьезно пострадавших, кроме случаев, когда они подвергаются неминуемой опасности. Эвакуируйтесь из зданий по лестницам, не пользуйтесь лифтами. Проверьте, нет ли рядом опасных условий – пожаров , упавших линий электропередачи, утечек газа и повреждений зданий.

Если вы застряли в развалинах, двигайтесь как можно меньше, чтобы не поднять пыль. Закройте нос и рот платком или одеждой. Постучите по трубе или стене, чтобы спасатели знали, где вы находитесь. Воспользуйтесь свистком, если он есть под рукой. Кричите только в крайнем случае.

https://dostup1.ru/society/V-MChS-napomnili-pravila-povedeniya-pri-zemletryasenii_109278.html