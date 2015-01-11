Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 05 сентября 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +5 град. С

• атмосферное давление 754 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветра нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП

1 пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид

отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Семенова 13, Чапаева 9 с 9 до окончания

К.Маркса 26, Ленинградская 11 с 9 до 12 часов

Ленина 20 с 10 до 13 часов

2. В сетях электро-

снабжения Победы 4 с 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения Семенова 13, К.Маркса 1 п.1, Октябрьская 18 с 9 до окончания

К.Маркса 26, Строительная 53, Космонавтов 40

Бажова 36, Советская 31, Лермонтова 8, Свердлова 51 с 9 до 12 часов

Ленина 20 с 10 до 13 часов

Вниманию жителей округа!

С целью предотвращения пересечения пешеходных и транспортных потоков на перекрестке ул. Строительная – ул. Советская с 29.08.2018 г. изменены циклы работы светофорных объектов с 2-х фазного на 3-х фазный.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (http://www.chelpogoda.ru/):

Ночью и в утренние часы 5-6 сентября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3º.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

С начала года на водоемах округа погибло 2 человека.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 05 сентября 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Малооблачная погода, без осадков, ночью и в утренние часы местами туманы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4-9º, в горах и низинах до минус 3º, днем плюс 15-20º.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах и нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, поражение объектов электроэнергетики атмосферным электричеством при грозах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: продолжится незначительное увеличение пострадавших от укусов клещей.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 165_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36917/