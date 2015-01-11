Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В связи с проведением 08 сентября 2018 мероприятия «Парад первоклассников» с 11.30 до 12.30 будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе МБУ ДО «ДТДиМ» от перекрестка ул. Семенова – ул. Музрукова до дома № 7 по ул. Иртяшская. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать другой маршрут следования.