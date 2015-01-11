В Челябинске составлен список вузов, выпускники которых претендуют на высокие зарплаты

Где учиться, чтобы отлично зарабатывать?

Чтобы вчерашнему выпускнику высшего учебного заведения хорошо зарабатывать, нужно выбирать вуз не только сердцем, но и рассудком.

В помощь — рейтинг учебных заведений Челябинска, составленный экспертами HeadHunter. Аналитики изучили базу резюме региона.

— Оказалось, что наиболее высокие зарплатные притязания предъявляют соискатели, в разные годы окончившие Южно-Уральский государственный медицинский университет, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

Новоиспеченные медики, в среднем, рассчитывают на заработок в 70 тыс руб ежемесячно.

Конечно, больше всего востребованы узкие специалисты. Например, требуются акушеры-гинекологи (зарплата — от 80 тыс руб), детский невролог (от 60 тыс руб), офтальмолог-микрохирург (300 тыс руб).

На втором месте — Магнитогорский государственный технический университет (46 тыс руб).

Замыкает ТОП-3 ЮУрГУ (44,1 тыс руб).

А замыкает «денежную десятку» Уральский государственный университет физической культуры. Его выпускники претендуют на 35 тыс руб.

Эксперты подмечают, что начинающие специалисты претендуют на зарплату, в среднем, в два раза ниже, чем их коллеги с опытом работы от шести лет и больше.

Самый впечатляющий прогресс показали выпускники медуниверситета. С годами их зарплата вырастает более, чем в три раза.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3227159/