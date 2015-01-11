В Катав-Ивановске 7 сентября зафиксировали новые подземные толчки

Жители Катав-Ивановска (Челябинская область) рассказали о новых подземных толчках, которые они ощутили в 6 часов 7 сентября, – информацию о сейсмической активности подтвердили в лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН.
«Слабая сейсмическая активность продолжается, сегодня в 06.08 по местному времени некоторые жители Катав-Ивановска чувствовали легкое дрожание почты непродолжительное время, в других населенных пунктах это не ощущалось. По данным сейсмостанций, за 6 сентября последний афтершок был в 10.55 местного времени, за 7 сентября данные будут обработаны завтра», – сообщил ТАСС сотрудник лаборатории Филипп Верхоланцев.
Напомним, в Челябинской области ночью 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла – сильные толчки ощущали жители Катав-Ивановска, именно в этом населенном пункте на глубине 10 км была зафиксирована сейсмическая активность. По данным регионального МЧС, в зону сейсмической грозы попали 17 населенных пунктов. Южноуральцы рассказали, как в панике выбегали на улицу, стены домов потрескались, падали вещи и посуда, обвалилась плитка. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан. Данных о погибших и пострадавших не поступало.
https://dostup1.ru/society/V-Katav-Ivanovske-7-sentyabrya-zafixirovali-novye-podzemnye-tolchki_109367.html
Ключевые теги: Катав-Ивановск, снова землетрясение, подземные толчки.
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