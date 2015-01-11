Евгений Щербаков: «Жители поддержали позитивные изменения, которые происходят в округе»

В понедельник основной темой аппаратного совещания стали итоги выборов депутата по одномандатному избирательному округу № 15. Глава округа поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию и поздравил с избранием Максима Вячеславовича Чубенко.

Напомним, что избирательный округ №15 охватывает более 40 многоквартирных домов, где проживает порядка 3200 избирателей. По итогам дополнительных выборов, которые состоялись 9 сентября, представлять интересы избирателей в Собрании депутатов будет председатель профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» Максим Вячеславович Чубенко.

– Это кандидат, который был выдвинут профсоюзными организациями города, а также был поддержан партией «Единая Россия», – подчеркнул Евгений Щербаков. – Хочу выразить благодарность всем жителям Озерского городского округа, и, в частности, жителям избирательного округа №15 за поддержку курса команды «Маяка». Для нас было очень важно убедиться в том, что жители поддерживают позитивные изменения, которые происходят в Озерском городском округе.

Вторым вопросом, на котором сделал акцент глава округа, стала тема информированности жителей о возможностях дополнительного образования, которыми располагает округ:

– В Озерске очень развита сеть учреждений дополнительного образования, много спортивных секций. Но жителям бывает сложно самостоятельно определить для своего ребёнка вид спорта и разобраться в том, в какую секцию его можно записать. Поэтому ещё год назад возникла идея объединить в одном мероприятии представителей всех секций, чтобы родители смогли со своими детьми прийти, пообщаться и сделать выбор.

Более подробную информацию о предстоящем общегородском мероприятии представил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов:

– 15 сентября в субботу на стадионе «Труд» состоится совместное мероприятие управления по физической культуре и спорту и управления образования, где будут представлены все спортивные секции нашего города: 13-ть отделений Детско-юношеской спортивной школы, а также клубы, которые занимаются на сооружениях МБУ «Арена». Мы всех приглашаем, надеюсь, что это мероприятие станет ежегодным. Начало мероприятия в 14:00 часов.

Следует отметить, что возраст детей, на которых ориентирована данная акция, это старшие группы детских садов и учащиеся начальной школы.

Помимо ДЮСШ в мероприятии примет участие Дворец творчества детей и молодёжи.

– Планируется, что тренеры расскажут родителям про наши образовательные программы, про запись на оставшиеся вакантные места, которых на сегодняшний день не так много, поскольку учебный год уже начался. Но у этого знакомства есть перспективы и на следующий учебный год. Планируется также, что дети будут приходить классами, со своим классным руководителями, и смогут записаться в секции самостоятельно, – пояснила начальник управления образования Любовь Горбунова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36965/