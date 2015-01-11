В квитанции за капремонт возвращаются прежние лицевые счета

Начиная с августа 2018 года функцию по расчету взносов на капремонт южноуральцам возобновляет региональный оператор капитального ремонта.

Ранее такую услугу ведомству оказывал ПАО «Челябэнергосбыт», сообщает пресс-служба регоператора.

В счет-извещениях за минувший месяц указаны лицевые счета регионального оператора, которые могут отличаться от лицевых счетов челябэнергосбыта. Такие изменения в платежных документах произошли из-за расторжения договора между фондом капремонта и энергосбытом.

«Южноуральцам не стоит опасаться за оплаченные взносы. В базе данных регионального оператора сохранена вся история начислений по каждому собственнику, – прокомментировал ситуацию генеральный директор регоператора Вадим Борисов. – Учет платежей ведется по объекту недвижимости, получатель платежа – региональный оператор – не изменился и поэтому денежные средства будут точно зачислены за то жилое помещение, за которое и вносился платеж».

Вадим Борисов заверил, что информация по льготным категориям граждан своевременно передается региональным оператором во все управления социальной защиты, поэтому проблем с начислением компенсаций по взносам в фонд капремонта быть не должно. В случае, если по какой-то причине, квитанция не была доставлена в срок, оплачивать взносы следует не дожидаясь получения платежного документа во избежание образования задолженности.

Также, в связи с расторжением договора, прием населения в абонентских отделах челябэнергосбыта прекращен. Региональный оператор осуществляет прием граждан по вопросам капитального ремонта, начислениям и оплате взносов, а также выдаче справок для управления социальной защиты в собственном отделе по работе с населением, расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Образцова, д.7/1 (вход с торца).

Для консультирования жителей Челябинской области, проживающих в отдаленных территориях, по всем вышеназванным вопросам, работает многоканальный телефон 8(351) 240-10-03.

Граждане также могут направить свое обращение или заявление и копии документов по форме электронного документа через официальный сайт http://fondkapremont74.ru в разделе «Задать вопрос», либо почтовым отправлением ФГУП «Почта России» по адресу: 454020, г. Челябинск, ул. Образцова, д. 7.

Напоминаем, что в соответствии с изменениями в Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», в случае формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора, собственники помещений уплачивают взносы на капитальный ремонт в срок до 25 числа месяца, следующего за истекшим. При этом оплаты, внесенные после указанного срока, будут отражаться с нарастающим итогом в следующих счет-извещениях.

http://pravmin74.ru/novosti/v-kvitancii-za-kapremont-vozvrashchayutsya-prezhnie-licevye-scheta-46580