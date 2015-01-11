Сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков

На территории Озерского городского округа сотрудники полиции проводят специализированные мероприятия, направленные на недопущение распространению наркотических средств и психотропных веществ, а также изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Уважаемые граждане!

Если вам известна информация о фактах незаконного оборота наркотических средств, сообщить об этом в полицию по телефонам: 2-50-85, 2-83-68 или 02 (102 с сотового телефона).

Любое Ваше обращение в полицию о ставших известных Вам фактах продажи, хранения, выращивания, употребления наркотических средств не останется незамеченным.