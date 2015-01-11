17 сентября стартует профилактическое мероприятие «Ваш участковый»

В период с 17 сентября по 17 октября на территории Озерского городского округа проходит профилактическое мероприятие «Ваш участковый», основной целью которого является проведение профилактической работы в жилом секторе и повышение информированности граждан о деятельности участковых уполномоченных полиции.
В ходе данного мероприятия участковые уполномоченные посетят жителей своего участка, проинформируют их о порядке приема граждан в участковых пунктах полиции и о принятии установленных законом мер реагирования по месту жительства граждан в отношении правонарушителей. В течение месяца участковые распространят среди населения визитные карточки со своими контактными данными как лично, так и через почтовые ящики.
График приема граждан участковыми уполномоченными полиции:
Понедельник, среда: с 18:00 до 20:00
Суббота: с 12:00 до 14:00
Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
Андрей Печенкин
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