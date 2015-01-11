Озерская больница выплатит компенсацию родителям скончавшегося новорожденного

Центральный райсуд Челябинска частично удовлетворил иск родителей скончавшегося новорожденного в больнице Озерска о взыскании компенсации морального вреда.

Как следует из сообщения, ответчиками по гражданскому делу были заявлены Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) и КБ № 71 ФМБА (Озерск).

«Для правильной оценки действий медработников и объективного рассмотрения дела была назначена судебно-медицинская экспертиза в Кировском Бюро СМЭ. Специалисты пришли к выводу о наличии дефектов оказания медицинских услуг. После этого было прекращено производство в отношении ЧОДКБ», – сообщает суд.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что медицинским учреждением в Озерске были оказаны услуги ненадлежащего качества, однако смерть ребенка наступила не из-за действий врачей.

Тем не менее, суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований к клинической больнице № 71 ФМБА. Сумма не уточняется.

Отметим, что медучреждение не признало наличие дефектов при оказании помощи и не согласилось с наличием вины в смерти ребенка.+

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

https://dostup1.ru/medicine/Ozerskaya-bolnitsa-vyplatit-kompensatsiyu-roditelyam-skonchavshegosya-novorozhdennogo_109562.html