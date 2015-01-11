Выходные в Челябинской области ожидаются теплые

В предстоящие выходные, 15 и 16 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 19-24 градуса, на севере - до плюс 15 градусов. В воскресенье– плюс 18-23 градуса. В ночные часы – плюс 9-14 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

15 сентября по народному календарю День Мамонтия.

На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Именины в этот день: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

16 сентября - Домна Доброродная.

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев

В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода. Именины в этот день: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

http://uralpress.ru/weather/295752