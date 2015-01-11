«Солярис» врезался в опору ЛЭП возле Озерска

Смертельное ДТП произошло в выходные на 7-м километре трассы Озерск — поселок Татыш.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина, 1984 года рождения, от полученных травм скончались на месте. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. От удара со столбом машина перевернулась. На фотографиях видно, что у «Соляриса» полностью поврежден крыша и передняя часть. Автомобиль не подлежит восстановлению. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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