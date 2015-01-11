Дети смогли выбрать вид спорта по душе

Фестиваль спортивных объединений на стадионе «Труд» вызвал большой интерес как среди детей и родителей, так и среди юных спортсменов и педагогов. Планируется, что этот фестиваль станет ежегодным.

В понедельник глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с подведения итогов спортивного праздника:

– Это событие привлекло внимание большого количества детей и родителей. На фестивале был представлен детский спорт, который активно развивается в Озерске, дети могли записаться в секции.

В ходе фестиваля свои виды спорта представили 26 объединений из ДТДиМ, ДЮСШ и МБУ «Арена». Начальник управления образования администрации Любовь Горбунова отметила, что в этот день на стадионе собрались более пятисот участников и зрителей:

– В начале мероприятия состоялся красивый яркий выход детей и педагогов. Я не ожидала такого большого количества желающих поучаствовать в этом фестивале. Было очень много родителей, бабушек и дедушек. Возраст детей был от самых маленьких воспитанников детских садов до учащихся 5- 6 классов.

В сентябре вакансий в секциях осталось не так много, но у нас есть договорённость с родителями, что можно будет записаться в секции с перспективой на следующий учебный год. Отзывы мы получили положительные, и я полагаю, что данное мероприятие станет традиционным.

Начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов подчеркнул, что фестиваль был познавательным и полезным не только для тех, кто пришёл познакомиться с секциями, но и для самих юных спортсменов:

– Ребята из секций с гордостью демонстрировали свои умения и навыки, с удовольствием представляли свои любимые виды спорта. Я считаю, что первый опыт был удачным, и в следующем году мы ещё раз проведём такой фестиваль.

15 сентября фестиваль спортивных объединений.

Фото Владимира Беляева

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37032/