Жители Катав-Ивановска сообщили о слабых подземных толчках

Жители Катав-Ивановска, где 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, сообщили, что ощутили новые подземные толчки утром 18 сентября.

О произошедшем южноуральцы написали в соцсетях. По словам горожан, толчки ощущались в 5.20. Напомним, что афтершоки – повторные сейсмические толчки более слабой интенсивности могут наблюдаться на протяжении нескольких месяцев после землетрясения.

Ущерб от землетрясения в Катав-Ивановске оценили в 11 млн рублей. Пострадавшее от удара стихии здание городской больницы будет полностью отремонтировано. Местная администрация принимает заявления от горожан, чье жилье пострадало.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Katav-Ivanovska-soobschili-o-slabyh-podzemnyh-tolchkah_109650.html