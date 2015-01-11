Выход из нештатной ситуации с газом найден

В Новогорном злоумышленники похитили крепежные изделия с нескольких трубопроводов, по которым осуществляется газоснабжение 11 многоквартирных домов - в результате, на сутки подачу ресурса пришлось остановить во всем поселке.

По словам специалистов, отсутствие латунных гаек на уличных вентилях было обнаружено в понедельник 17 сентября – и что очень важно: не в следствие появившегося запаха газа, а в ходе профилактического осмотра. И тогда же, в целях безопасности ресурсоснабжающая организация – Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме – приняла решение приостановить газоснабжение населенного пункта.

В экстренном порядке на место происшествия выехали представители УВД, одновременно с этим свою проверку начала прокуратура.

О том, какие меры предприняла администрация Озерского городского округа, на территории которого расположен поселок Новогорный, рассказал первый заместитель главы Иван Сбитнев:

- Сегодня мы вместе со всеми заинтересованными сторонами – и прежде всего, управляющей жилым фондом и эксплуатирующей газовое оборудование организациями – приняли решение зафиксировать уличные вентили в том состоянии, в котором они должны работать, с использованием имеющихся в наличии материалов. К сожалению, это не латунные гайки, которые должны быть, но предлагаемые меры позволят уже сегодня к вечеру подать газ людям. Здесь свое принципиальное согласие должен дать поставщик ресурса.

Если Кыштымский филиал посчитает наш вариант приемлемым и возможным как временных выход из ситуации, мы начнем думать, каким образом действовать дальше. Дело в том, что пострадавшее газовое оборудование относится к первой очереди газификации поселка Новогорный, (она произведена за счет областной программы), и не является муниципальной собственностью - соответственно, округ не может тратить собственные средства на восстановление арматуры, поврежденной в результате злого умысла. А речь идет не просто о приобретении похищенных крепежных изделий, а о замене уличных вентилей – ущерб оценивается в сотню тысяч рублей

Несмотря на возникшие трудности, в администрации Озерского городского округа не считают произошедшее на газовых сетях в Новогорном чрезвычайной ситуацией и намерены предпринять максимум усилий для выхода из нештатной ситуации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37043/