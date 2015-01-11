На Южном Урале стартовал конкурс народных проектов по благоустройству

Города и районы области смогут утроить суммы на ремонт дворов и общественных пространств за счет грантов губернатора Челябинской области.

В этом году при содействии Бориса Дубровского преобразятся почти 700 дворов и общественных пространств. На эти работы в регионе выделен 1 миллиард 54 миллиона рублей, из них больше 200 миллионов – из областного бюджета, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

У тренажеров – очередь из детей и пенсионеров, на лавочках не смолкают разговоры. Утром на площадке дома на улице Комарова собирается весь двор. Всего пару месяцев назад здесь был поросший бурьяном пустырь, теперь – центр общественного притяжения. Оксана Радулова гуляет с ребенком прямо под окнами своего дома. Раньше приходилось идти на другую улицу.

“Здесь раньше из этого всего был только корт, но и то в полуразрушенном состоянии. А теперь поставили турники. Ребенку и мне нравится сюда ходить”, – делится Оксана Радулова, жительница Челябинска.

В этом дворе восстановили хоккейный корт, поставили уличные тренажеры, отсыпали дорожки щебнем, обустроили детскую игровую площадку. На все потратили три миллиона 800 тысяч рублей. Главная особенность этого проекта в том, что каждый его этап контролировали сами жители. Подсказывали рабочим, в какой цвет покрасить забор и даже какие цветы высадить на клумбе. Вместе решили, что лучше всего здесь будут смотреться гортензии.

Это один из 29 дворов в Тракторозаводском районе Челябинска, которые привели в порядок по решению губернатора. За работой подрядчиков следили и сами жители, и власти района. Потому недовольных не осталось.

“Большое спасибо, что нас не забываете. Чтобы нам было весело и красиво жить. В первую очередь губернатору нашему Дубровскому, потом уже депутатам Государственной думы, его помощникам. Они нас привлекают, а мы будем помогать”, – говорит Валентина Олина, жительница Челябинска.

Но это не конец масштабного благоустройства. Уже сейчас города и районы вступают в соревнование за губернаторские гранты. Дополнительные финансы получат те, кто уже сегодня неплохо справляется с наведением порядка в своих территориях. Лучших будет выбирать конкурсная комиссия. Ее возглавил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Специалисты опросят жителей, довольны ли они городской средой, привлекали ли их к обсуждению проектов и прислушивались ли к их мнению. Те города и районы, которые пройдут отбор в ноябре, получат гранты на лучшие проекты благоустройства уже в 2019 году.

“С учетом того, что губернатор увеличивает областное софинансирование, суммы, которые пойдут, для некоторых муниципалитетов будут в три раза выше, чем в этом году. Некоторые муниципалитеты смогут утроить то финансирование, которое у них есть. Потому что федеральное финансирование мы сто процентов приведем, я уже начал эту работу”, – отмечает Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы РФ.

На губернаторские гранты можно будет отремонтировать не только дворы. Реализуют также лучшие проекты благоустройства общественных пространств, скверов и парков.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-startoval-konkurs-narodnyh-proektov-po-blagoustrojstvu/