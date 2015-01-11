ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается гр. Колесник Иван Иванович, 1939 года рождения, который 12 сентября 2018 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160-165 см, волосы коротко стриженные (седые). Хромал, ходит с палкой, телосложение среднее.

Был одет: светлая рубашка с коротким рукавом, черные брюки, летние туфли в сеточку.

Просим лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина Колесник И.И., сообщить в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: 2-54-71, 2-83-68 или 02, код города 35130.