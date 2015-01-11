Глава округа и общественники обсудили городские проблемы

В администрации состоялась встреча главы округа Евгения Щербакова с общественным советом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. В ходе разговора Евгений Щербаков неоднократно подчёркивал, что в условиях недостаточного финансирования объединение усилий общественников и органов местного самоуправления открывает дополнительные возможности в различных сферах, и именно совместная работа позволяет добиться улучшения качества жизни жителей округа.

Представители общественности обсудили с Евгением Щербаковым ряд вопросов, касающихся благоустройства дворовых и общественных территорий, в частности дальнейшее развитие Парка культуры и отдыха, а также предложения по проекту благоустройства зоны отдыха на пр. К. Маркса. Ещё раз вернулись к насущным городским проблемам по наружному освещению, окосу территорий скверов, содержанию городских пляжей, оформлению клумб и цветников в летний период.

Итогом встречи стала договорённость о порядке взаимодействия общественного совета с главой округа, о совместной работе над проблемными моментами и их решением.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37049/