Уважаемые мужчины, примите поздравления с 23 февраля и пожелания здоровья и счастья от редакции сайта Озерск.ру!

В этот день отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.

Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин.

Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно отмечают на Украине, в Беларуси и Кыргызстане.

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