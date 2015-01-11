Выходные в Челябинской области будут теплыми

В предстоящие выходные, 22 и 23 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие дожди.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 13-18 градусов. В воскресенье – плюс 15-20 градусов. В ночные часы – плюс 4-9 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

22 сентября по народному календарю Аким и Анна

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

23 сентября - Петр и Павел Рябинники.

Ко дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили в народе. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

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