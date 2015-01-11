Экс-сенатор Цыбко объявил третью голодовку в колонии

Бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко, осужденный за получение взяток на 21 млн, объявил голодовку в колонии Кировской области, где он отбывает наказание.

«Цыбко вновь обратился к администрации ИК-11 Кирово-Чепецка с заявлением об отказе от приема пищи после перевода в ШИЗО на пять суток в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием. У экс-сенатора в голове опухоль, резко ухудшилось зрение, но с допуском врачей и проведением медобследования медлят, принуждая работать фурнитурщиком в полумраке подвала», – рассказал адвокат Цыбко Игорь Трунов.

Напомним, что это третья голодовка, которую Цыбко объявил в колонии. Трунов также добавил, что раннее экс-сенатор выпал из конвойной машины из-за потери сознания и получил травмы.

Приговором Озерского городского суда от 3 августа 2017 года бывший член Совета Федерации РФ был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), с наказанием в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в доход государства в размере 70 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Цыбко отбывает наказание в колонии строгого режима.

https://dostup1.ru/society/Ex-senator-Tsybko-obyavil-tretyu-golodovku-v-kolonii_109749.html