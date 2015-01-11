Паспорт за час! Регистрация за 10 минут!

Оформить паспорт гражданина Российский Федерации за час и регистрацию по месту пребывания, по месту жительства или снятие с регистрационного учета за 10 минут - это возможно, воспользовавшись порталом госуслуг.

Граждане, подавшие заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области существенно экономят свое время, а также упрощают получение государственной услуги и другой полезной информации, что особенно ценится современным человеком. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) довольна проста, если следовать инструкции.

Для того чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через интернет, вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Подтвердить учетную запись можно лично посетив МФЦ, отделение Почты России, Пенсионного Фонда, Отдел по вопросам миграции или Регистрационно-экзаменационное отделение Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, отделение банка и т.д. Подтвердить личность таким способом вы можете бесплатно в любой момент и без ожидания, просто посетив центр из списка предложенных на сайте госуслуг. Вам потребуется предъявить документ, который был указан на этапе ввода личных данных (паспорт гражданина Российской Федерации или иной) и СНИЛС.

Регистрируйтесь и вы получите паспорт за час, регистрацию за 10 минут!

Начальник Отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Ирина Панина