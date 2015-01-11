Состоялось Первенство округа по ловле спиннингом с лодок

23 сентября в парке культуры и отдыха, около лодочной станции, озерские рыбаки поборолись за самый успешный улов и подтвердили, что выуживание рыбы из воды – дело серьезное, требующее хорошей подготовки и мастерства.
Соревнования были организованы https://vk.com/ozersk_fishing и Службой по делам молодежи администрации Озерского городского округа с целью повышение мастерства рыболовов-любителей и обмена опытом, популяризации данного вида спорта.
Приглашались все желающие со своим снаряжением. Всего на воду вышли 34 участника на 18 маломерных судах. Каждая лодка имела все разрешительные и регистрационные документы; была укомплектована в соответствии с нормами, в том числе спасательными средствами. Массовая рыбалка проводилась с разрешения и под непосредственным контролем сотрудников служб МЧС и ГИМС.
В течение 6 часов рыбаки в составе пар боролись в следующих номинациях:
1.Максимальный вес в десяти рыбах. С первого по третье место.
2. Самая крупная щука.
3. Самый крупный окунь.
4. Поймал-отпусти. Максимальный вес в десяти живых рыбах.
Согласно условиям соревнований, к зачету принималась хищная рыба в количестве не более 10 экземпляров: щука - не менее 35 см, судак – не менее 30 см, окунь – 15 cм. При предъявлении к зачету: рыба, превышающая по количеству установленную регламентом норму, из улова изымалась; назначался штраф за самую крупную рыбу; общий вес пойманной рыбы уменьшался на вес рыбы, которая была меньше установленной длины.
Большую помощь в организации данного мероприятия оказал Николай Габдулахатов, группа общественных деятелей «Город в движении» и администрации ПКиО (park-ozersk.ru).
Отдельная благодарность социальным партнерам за предоставленные призы: - Ювелирная мастерская «Искусство Ювелира». пр. Карла Маркса 6а.
- Рыболовный магазин «Рыбалка», ул. Монтажников 50/1, (Ozerkifish.ru)
- Мастерская «Шанс», ул. Монтажников 50/1.
Фото предоставлено Службой по делам молодежи
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37096/