Состоялось Первенство округа по ловле спиннингом с лодок

23 сентября в парке культуры и отдыха, около лодочной станции, озерские рыбаки поборолись за самый успешный улов и подтвердили, что выуживание рыбы из воды – дело серьезное, требующее хорошей подготовки и мастерства.

Соревнования были организованы https://vk.com/ozersk_fishing и Службой по делам молодежи администрации Озерского городского округа с целью повышение мастерства рыболовов-любителей и обмена опытом, популяризации данного вида спорта.

Приглашались все желающие со своим снаряжением. Всего на воду вышли 34 участника на 18 маломерных судах. Каждая лодка имела все разрешительные и регистрационные документы; была укомплектована в соответствии с нормами, в том числе спасательными средствами. Массовая рыбалка проводилась с разрешения и под непосредственным контролем сотрудников служб МЧС и ГИМС.

В течение 6 часов рыбаки в составе пар боролись в следующих номинациях:

1.Максимальный вес в десяти рыбах. С первого по третье место.

2. Самая крупная щука.

3. Самый крупный окунь.

4. Поймал-отпусти. Максимальный вес в десяти живых рыбах.

Согласно условиям соревнований, к зачету принималась хищная рыба в количестве не более 10 экземпляров: щука - не менее 35 см, судак – не менее 30 см, окунь – 15 cм. При предъявлении к зачету: рыба, превышающая по количеству установленную регламентом норму, из улова изымалась; назначался штраф за самую крупную рыбу; общий вес пойманной рыбы уменьшался на вес рыбы, которая была меньше установленной длины.

Большую помощь в организации данного мероприятия оказал Николай Габдулахатов, группа общественных деятелей «Город в движении» и администрации ПКиО (park-ozersk.ru).

Отдельная благодарность социальным партнерам за предоставленные призы: - Ювелирная мастерская «Искусство Ювелира». пр. Карла Маркса 6а.

- Рыболовный магазин «Рыбалка», ул. Монтажников 50/1, (Ozerkifish.ru)

- Мастерская «Шанс», ул. Монтажников 50/1.

Фото предоставлено Службой по делам молодежи

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37096/