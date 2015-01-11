Долги ММПКХ увеличились на 69 миллионов

Судья Арбитражного суда Челябинской области Наталья Гордеева удовлетворила иск публичного акционерного общества «Фортум» к Муниципальному унитарному предприятию коммунального хозяйства Озёрска о взыскании задолженности в размере 69 457 440 руб.64 коп.

В качестве третьих лиц без заявленных требований были привлечены ФГУП «ПО «Маяк» и Челябинвестбанк. Никто из участников в судебное заседание не явился, однако это не стало препятствием для рассмотрения дела в отсутствие сторон.

Предметом иска «Фортума» к ММПКХ стала поставка тепловой энергии в апреле 2018 года. Факт поставки озёрскими коммунальщиками не оспаривался, в деле также имелся подписанный акт приёма-передачи. Поскольку неисполнение обязательства по оплате тепловой энергии было подтверждено материалами дела, суд признал обоснованным и требование «Фортума» о взыскании финансовых санкций. Истец произвел расчет пени на сумму 350 716 руб. 59 коп., возражений и встречных расчётов со стороны ММПКХ не поступало. Также на озёрский МУП, как на проигравшую в процессе сторону, была возложена обязанность по уплате госпошлины в размере 200 000 рублей.

ММПКХ предоставлено право обжаловать решение судьи Гордеевой в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца после его принятия. В настоящий момент ни одно решение по взысканию задолженности с ММПКХ в пользу «Фортума» обжаловано не было.

Озёрск.ру