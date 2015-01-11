Каждый пятый работающий южноуралец еще не был в отпуске в 2018 году

Компания HeadHunter спросила у жителей Челябинской области, удалось ли им сходить в отпуск.

Две трети респондентов рассказали, что уже отдохнули в текущем году. У каждого пятого это был отпуск с последующим увольнением и сменой работы. Еще около 20% южноуральцев в 2018 году еще не были в отпуске, правда 6% собираются отдохнуть до конца года. 15% респондентов заявили, что не имеют работы и, соответственно, вопрос для них не актуален.

По данным исследования, доля южноуральцев, отдохнувших летом, сократилась на 4%, а тех, кто вообще не был в отпуске, стало больше на 2% — по этому показателю регион занимает третье место в России. Причинами сложившейся ситуации участники опроса назвали финансовые трудности, загруженность работой и нежелание потерять в зарплате. Среди тех, кому удалось отдохнуть, 35% провели отпуск за рубежом, 40% путешествовали по России, каждый десятый ездил по области, еще столько же респондентов остались дома.

http://echochel.ru/news/2018/09/25/76313/