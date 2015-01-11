На Челябинскую область надвигаются осенние дожди и похолодание

C четверга, 27 сентября, на территории Челябинской области ожидается существенное похолодание: по данным Челябинского гидрометцентра, в ночные и утренние часы температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс пяти градусов по Цельсию.

иноптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ночью в горнозаводской зоне стрелки термометров опустится до нуля градусов. Днём воздух прогреется до плюс одиннадцати. В южных районах Челябинской области ожидается четырнадцать — семнадцать градусов тепла. Ветер южный, юго-западный пять-десять метров в секунду. В пятницу, 28 сентября, ночью крайне вероятны заморозки. Местами похолодает до минус двух. Днём небо затянут облака. Специалисты гидрометцентра пророчат дожди, местами умеренные, от плюс десяти до плюс четырнадцати градусов. Отдельные порывы ветра могут достигать до шестнадцати метров в секунду.

28 сентября в календаре народных примет имеет весьма весомое значение. Поговаривают, что, если в этот день гусь лапу поднимает — к стуже, а на одной ноге сидит — к морозу, полощется в воде — к теплу, нос под крыло прячет — к ранней зиме. Одним из самых холодных дней недели станет воскресенье, 30 сентября. Согласно прогнозам, днём столбики термометров не поднимутся выше плюс девяти градусов. Жители Челябинска, Миасса, Златоуста, а также других городов Челябинской области всё также увидят небо, затянутое облаками. Световой день: 11 часов 39 минут.

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