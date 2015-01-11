Евгений Щербаков: «Всегда поддерживаем активных жителей»

По инициативе жителей микрорайона состоялась встреча с главой округа Евгением Щербаковым, руководителем приёмной губернатора Челябинской области в Озерского городском округе Верой Аксёновой.

Вместе с жителями дома по ул. Семёнова,9 в разговоре о проблемах микрорайона приняли участие представители управляющей организации «ЖЭК-4» и Детской музыкальной школы №1, также Евгений Щербаков посетил школу №29. Прежде всего людей волновали проблемы благоустройства микрорайона и своего двора.

– Люди были очень заинтересованы в этой встрече, и диалог действительно состоялся, – подчеркнула Вера Аксёнова. – Жители рассказали о тех житейских насущных проблемах, которые их волнуют: освещение дворовой территории, охрана правопорядка, сохранность общедомового имущества, обустройство контейнерной площадки для сбора мусора. Глава округа откликнулся, встретился с жителями, сразу на месте определил меры, которые необходимо принять, определил сроки, дал поручения специалистам, ответственным за их выполнение.

– Открытый диалог с жителями округа, искренние эмоции очень важны, – подчеркнул глава округа. – В настоящее время у нас налажен контакт и обратная связь с жителями округа с использованием электронных ресурсов, но живое общение незаменимо. Эта встреча состоялась по инициативе жителей. Мы выехали, потому что людям было важно пообщаться, обсудить проблемы своего двора, и такие инициативы мы всегда будем поддерживать. Если у жителей есть желание сделать лучше свой дом, двор и микрорайон, всегда будем идти на встречу, разговаривать, искать решение.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37125/