Минтруд решил отказаться от термина «инвалид»

Минтруд намерен отказаться от термина "инвалид" в Федеральном законе "О соцзащите инвалидов".

В качестве замены появится более нейтральный термин, который сможет отразить правозащитную политику государства в отношении людей с ограниченными возможностями.

По данным "Известий", Минтруд до конца года обратится в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), чтобы провести научное исследование этого вопроса.

Как напоминает издание, ранее от слова "инвалиды" России рекомендовал отказаться комитет Организации Объединенных Наций по правам людей с инвалидностью, при этом положительно оценив госпрограмму "Доступная среда".

Поддержка россиян с ограниченными возможностями

Госпрограмма "Доступная среда" рассчитана до 2025 года и призвана обеспечить безбарьерную среду для инвалидов. Помимо нее, в России действуют и другие меры поддержки людей с ограниченными возможностями. Так, абитуриенты-инвалиды могут подавать документы сразу в несколько вузов, семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт, кроме того, создаются центры по организации сопровождения детей-инвалидов.

Отношение общества к людям с ограниченными возможностями меняется в лучшую сторону, отметил Владимир Путин в декабре на встрече с общественниками. "Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывает справедливое осуждение и неприятие граждан", — подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/society/20180927/1529434334.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop