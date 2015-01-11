Андрей Кузнеченков: «Мы — за укрепление связей с гражданским обществом»

26 сентября председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, недавно вступивший в новую должность, встретился с членами Общественной палаты Озерского городского округа и подчеркнул важность прямой связи с людьми.

- И Собрание депутатов, и Общественная палата являются индикаторами, по которым можно судить о положении дел в округе (какие проблемы волнуют его жителей) и через работу с обращениями граждан запускают механизм их реализации.

В ходе общения Андрей Кузнеченков рассказал о том, чем в первую очередь занялся на посту председателя: в том числе, усилением правового обеспечения деятельности Собрания депутатов, перераспределением полномочий между ним и заместителем, решением ключевой задачи по формированию бюджета муниципального образования.

- В своей работе я тесно взаимодействую с главой округа Евгением Щербаковым, который все усилия направляет на поддержание позитивного имиджа территории, поиск внешних источников финансирования и частных инвестиций для развития округа в условиях дефицита средств и несовершенного действующего законодательства РФ. Как председатель Собрания депутатов считаю своим долгом поддерживать нашу исполнительную власть в ее стремлении улучшить жизнь в округе.

Изложив свою позицию по некоторым вопросам местного значения, Андрей Кузнеченков продолжил текущий диалог с общественниками в форме «вопросов и ответов».

Народных экспертов интересовали вполне конкретные ситуации с продвижением местных инициатив по законодательной лестнице, со строительством спортивных объектов, с благоустройством и ЖКХ, с сохранением памяти уважаемых земляков, с поддержкой социально незащищенных слоев населения. Представитель Клинической больницы №71 ФМБА РФ передала Андрею Кузнеченкову обращение с просьбой разобраться с заброшенным зданием «старой хирургии» на территории медгородка.

На все прозвучавшие вопросы председатель Собрания депутатов дал подробные ответы и обратил внимание своих собеседников на то, что даже несмотря на противоречие между необходимостью и возможностями, вопросы удается решать, когда объединяются усилия всех заинтересованных сторон. И роль общественности здесь, безусловно, велика:

- Я вас заверяю, что ваши предложения и критические замечания нам не просто хорошо известны, но и важны. Вы занимаетесь очень полезным делом, и я желаю вам успехов.

В завершение Андрей Кузнеченков поблагодарил Общественную палату и лично ее руководителя Веру Аксенову за взаимодействие и выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37132/