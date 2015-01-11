Госдума окончательно одобрила увеличение пенсионного возраста

Депутаты Госдумы в четверг, 27 сентября, приняли в третьем чтении закон об изменениях в пенсионном законодательстве, который повышает возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 – для мужчин.

Закон поддержали 333 парламентария. В первом чтении он был одобрен 19 июля, а во втором – 26 сентября. К законопроекту поступило 324 поправки, девять из которых внес Владимир Путин. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, они позволили сделать закон «более социально ориентированным и справедливым». Основная задача закона – увеличение благосостояния пенсионеров и установление пенсий на уровне 20-25 тыс. рублей.

«Созданы страховые механизмы для переходного периода. Появилась возможность для людей, имеющих определенный стаж и уволенных по сокращению штата, выйти на пенсию досрочно. Внесены изменения в закон о занятости населения, которые для лиц предпенсионного возраста увеличивают пособие по безработице втрое. Предложен целый ряд решений, которые, с нашей точки зрения, могут смягчить переход к новым параметрам пенсионной системы», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Среди изменений, предложенных президентом:

- Снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 8 до 5 лет.

- Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей – женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя – на четыре года раньше, с пятью и более – в 50 лет.

- Возможность оформить пенсию на полгода раньше – если человек должен по правительственному законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.

- Увеличение максимального пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4,9 тыс. рублей до 11,3 тыс.

- Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию – до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.

- Выплата 25%-ной надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

- Индексация пенсий по старости – начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. Годовая индексация позволит в среднем увеличивать размер пенсий на 1 тыс. рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год.

https://dostup1.ru/society/Gosduma-okonchatelno-odobrila-uvelichenie-pensionnogo-vozrasta_109928.html