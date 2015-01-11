Во время осеннего призыва в армию планируют отправить около 3,5 тыс. южноуральцев

Губернатор Борис Дубровский утвердил состав призывных комиссий Челябинской области.
Губернатор Борис Дубровский подписал постановление о создании призывных комиссий, а также утвердил их состав. С октября 2018 года в России стартует осенняя кампания по набору новобранцев. В армию будут отправлять жителей 1991-2000 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих воинской службе.
Призывная кампания продлится до конца декабря. В Челябинской области на осень 2018-го норма призыва составляет 3 тыс. 445 человек. Весной в армию отправили 3 тыс. 231 южноуральца.
http://echochel.ru/news/2018/09/27/76379/
Ключевые теги: армия, Челябинская область, осенний призыв.
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