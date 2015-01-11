Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Ночью и днем 29 сентября 2018 в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 м/с (8-9 баллов по шкале Бофорта, что соответствует очень крепкому ветру и буре).

Меры безопасности при сильном ветре:

· рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях);

· закройте окна и форточки;

· вещи с лоджий и балконов рекомендуется занести в комнату;

· необходимо воздержаться от выхода на рыбалку;

· важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

· если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;

· нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно

падение шифера и других кровельных материалов;

· нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

· смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

· рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

· если сильный ветер застал вас в дороге на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Напоминаем телефоны экстренного реагирования для абонентов сотовой связи в случае беды: 101 и 112 – спасатели и пожарные; 102 – полиция; 103 – скорая помощь.