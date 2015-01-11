О здравии юбиляра – генерала Романова

Праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска традиционно начинается с водосвятного молебна. Этот год не стал исключением. Правда, на этот раз на молебне было немало военнослужащих Озёрской 93-й дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации.

Почему? Это стало понятно из проповеди настоятеля храма протоиерея Димитрия ШОРИНА. В своем слове отец Димитрий, отметив не только смысл празднуемого в этот день события, но и самого понятия крестоношения, подчеркнул:

«В наших сердцах с особой силой звучат слова сегодняшнего праздничного тропаря: «Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды православным христианом на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство». И с этими словами, дорогие мои, многие и многие поколения наших православных соотечественников шли на ратный подвиг, и для православного человека всегда Отечество воспринималось как понятие священное.

Любовь к Родине, как к данному Богом уделу, положена в основу жизни многих и многих предшествующих поколений наших сограждан. Бывало так, что ценой своей жизни, кровью своей, люди должны были выступать на защиту родной земли для сохранения мира и единства нашей страны.

Так было и во времена великого благоверного князя Александра Невского, во времена князя Димитрия Донского, так было и в XVII веке, в Смутное время, так было и в период Отечественной войны 1812 года, тык было и в Великую Отечественную войну. И, наверное, трудно найти в истории России какое-то спокойное время. На долю каждого поколения выпадали и свои смуты, и свои войны, и свои нестроения. И слава Богу, что в Отечестве нашем находились люди, которые ценой своего жертвенного служения отстаивали единство и независимость нашей Родины.

Сегодня на водосвятном молебне присутствуют военнослужащие нашей дивизии и это неслучайно. Сегодня пришли они помолиться и о здравии своих родных и близких. Сегодня пришли они помолиться и о своем сослуживце, об Анатолии Александровиче Романове, жизнь тоже была связана с нашей которого Озерской дивизией внутренних войск, о человеке, который достиг высоких званий: он – генерал-полковник внутренних войск, он был заместителем министра внутренних дел, он возглавлял группировку наших федеральных войск в Чечне в самое трудное время, в самые отчаянные дни…

Анатолий Александрович, неся высокие идеалы русского воинства, русского офицерства, имел какой-то особый дар, харизму, разговаривать с непримиримыми разбойниками и бандитами и усаживать их за стол переговоров.

Он, будучи военным человеком, был всегда за мирное разрешение вопросов. И вместе с тем, если приходилось применять силу, а ее, естественно, приходилось применять, то делал это целенаправленно и умело. И под его командованием у нашей группировки федеральных войск было немало успехов.

Но были и те, кому скорое установление мира на Северном Кавказе было не выгодно и в октябре 1995 года на пути к очередным переговорам в результате теракта генерал Романов получил ранения, как говорят в медицине, несовместимые с жизнью. Но тем не менее, Господь сохранил ему жизнь.

В сегодняшний день Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня Анатолию Александровичу исполняется 70 лет. Вместе с военнослужащими нашей дивизии мы будем молить Бога о том, чтобы Господь укрепил и Анатолия Александровича, и родных и близких, также будем молиться и о наших военнослужащих, которые несут сегодня ратную службу по защите суверенитета нашей страны. Это дело нелегкое. Мы знаем, что жизнь нашего Озерска и нашего производства связана с жизнью Росгвардии, будем молить Бога, чтобы Господь укрепил их. Если дело правое, то Господь его благословляет. Если с нами Бог, то кто против нас?».

Надо отметить, что между приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска и Озёрской 93-й дивизией войск национальной гвардии Российской Федерации давно сложились тесные и теплые взаимоотношения. Прихожане и священники храма нередкие гости в дивизии, также как и военнослужащие – в Покровском храме. Утраченные,

было, в ХХ веке связи между Церковью и армией восстанавливаются и происходит это на наших глазах…

Александр Волынцев