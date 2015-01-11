Наступили ТВОИ выходные!

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главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым

Один в поле воин

Творческая встреча с А.Иодловским

Парусный спорт в Озёрске

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1

Ресурсный центр для НКО

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах

Весна на Егозе. Море снега и эмоций))))

Спасение озерчан, дело рук....

Новые планы по благоустройству Озёрска

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль"

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Наступили ТВОИ выходные!

Долгожданные, любимые, твои! Выходные!

Озёрск

29 сентября, 9-00

Маяковцы отметят День работника атомной промышленности массовым велопробегом. Сбор у памятника Курчатову И.В. Присоединяйтесь!

Наступили ТВОИ выходные!

29 и 30 сентября, начало 10-00

ПКиО: в лесопарковой зоне (за хоккейным кортом) состоится Открытое Первенство Озерского городского округа по городошному спорту.

Наступили ТВОИ выходные!

29 сентября, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: Коммерческий турнир «Пирамида комбинированная» с гандикапом.

Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

29 сентября с 11 и до 20-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: открытие 71-го театрального сезона!

11:00 «Давай дружить, Ромашка!»(3+)

13:00 «Крылов. Басни»(9+)

14:30 «Наедине со всеми»(12+)

16:00 «Птица Феникс»(8+)

18:30 «Яма»(18+)

20:30 Чаепитие(18+)

Наступили ТВОИ выходные!

29 и 30 сентября, 11-00

Открытие нового театрального сезона в Театре кукол «Золотой петушок»! 2 дня, 2 спектакля:

«Сказка о царе Салтане» и «Приключения знаменитого утёнка Тима».

Наступили ТВОИ выходные!

30 сентября, 13-00

Семейный центр «Точка роста»: долгожданный мастер-класс по плетению АВОСЬКИ! Продолжительность - 4 часа. Стоимость 890 рублей.

Наступили ТВОИ выходные!

30 сентября, 16-00

Центральная городская библиотека: открытие фотовыставки снежинской общественной организации «Снежфото». Название выставки - «Поймай момент».

Представлены работы 40 снежинских фотографов. Авторы постарались передать своё видение творческого задания – поймать уникальный момент, проявляющий сущность человека, предмета или события.

Наступили ТВОИ выходные!

Кыштым

Пос.Слюдорудник

29 сентября, 11-00

На стадионе клуба «Роза ветров» пройдут состязания по туристским навыкам. В них смогут принять участие все желающие, собрав команду в составе от 4 до 6 человек. Регистрация проводится в день соревнований с 10 до 11 часов.

Наступили ТВОИ выходные!

29 сентября, 12, 13, 14 и 15-00

Здесь будут организованы походы выходного дня на гору Тёплая, протяженностью 13,5 км и скалу Крылья дракона с набором высоты в 412 м. Оба маршрута рассчитаны на 3,5 часа. Старт в 12:00 часов со стадиона клуба спортивного ориентирования «Роза ветров».

В этот же день состоится экскурсия по экологической тропе «Люди Слюдяной горы», протяженность которой составляет 1,5 км. Мероприятие рассчитано на 45 минут. Начало прогулок в 13:00, 14:00 и 15:00 часов со стадиона клуба «Роза ветров» пос.Слюдорудник.

Наступили ТВОИ выходные!

30 сентября, 11-00

Центром развития туризма для всех желающих организована краеведческая прогулка выходного дня «Кыштым в жизни Павла Михайловича Карпинского», которую проведёт Ольга Сонина. Старт в 11 часов от чугунного фонтана в парке усадьбы «Белый дом». Всем участникам экскурсии подготовлены подарки.

29 и 30 сентября

«Провинция» закрывает сезон спортивного ориентирования традиционными стартами двух выходных дней!

29 сентября

«Горячая десятка»

30 сентября

«Горный король»

Эстафетые старты и личные соревнования на горной местности как всегда проводятся в связке и насчитывают уже 14-летнюю историю!

Наступили ТВОИ выходные!

Челябинск

29 сентября, 17-00

Ледовая арена «Трактор»: континентальная Хоккейная Лига. Регулярный чемпионат 2018/19. ХК «Трактор» (Челябинск) — ХК «Северсталь» (Череповец)

Наступили ТВОИ выходные!

30 сентября, 16-00

Дворец спорта «Юность»: гала-концерт «SUPER Дети Поколения М»!

Наступили ТВОИ выходные!

До 7 октября

Кинотеатр им. А.С. Пушкина: под ярким слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» с 27 сентября по 7 октября будет проходить «Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2018 года» – глобальный кинофестиваль, который одновременно проходит в 350 городах мира, в Америке, России, Франции, Южной Африке, Италии, Великобритании и других странах.

В России в фестивале участвует 32 российских города. Вы можете присоединиться к выбору лучшей короткометражки!

Наступили ТВОИ выходные!

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: в Челябинском краеведческом музее 17 сентября открылся необычный фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2018». На нескольких площадках разместились экспозиции местных и зарубежных авторов: картины, скульптуры, инсталляции. А еще в рамках феста прямо в музее актеры челябинских театров разыграют несколько одиозных пьес и перфомансов.

Наступили ТВОИ выходные!

Екатеринбург

29 сентября, 12-30

Екатеринбург Арена: Футбол «Урал — Арсенал»

Турнир: российская Премьер-Лига. Стадия турнира: 9 тур.

Наступили ТВОИ выходные!

29 сентября, 16-30

Регулярный чемпионат КХЛ. Неделя 4

Играют Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Москва).

Наступили ТВОИ выходные!

30 сентября, 19-00

Дом печати: наши земляки 2rbina 2rista отправляются в самый демонический и сверхъестественный тур! Новые синглы с грядущего альбома, а также излюбленные демонические хиты — Барон Суббота и его свита откроют пред вами двери в свой мир! Не пропусти самое сверхъестественное музыкальное событие года! Да пусть берегут вас ваши демоны!

Наступили ТВОИ выходные!

Александра Лебедева

Ключевые теги: выходные, уикенд, развлечения, отдых.

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