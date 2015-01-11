Наступили ТВОИ выходные!

Долгожданные, любимые, твои! Выходные!

Озёрск

29 сентября, 9-00

Маяковцы отметят День работника атомной промышленности массовым велопробегом. Сбор у памятника Курчатову И.В. Присоединяйтесь!

29 и 30 сентября, начало 10-00

ПКиО: в лесопарковой зоне (за хоккейным кортом) состоится Открытое Первенство Озерского городского округа по городошному спорту.

29 сентября, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: Коммерческий турнир «Пирамида комбинированная» с гандикапом.

Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

29 сентября с 11 и до 20-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: открытие 71-го театрального сезона!

11:00 «Давай дружить, Ромашка!»(3+)

13:00 «Крылов. Басни»(9+)

14:30 «Наедине со всеми»(12+)

16:00 «Птица Феникс»(8+)

18:30 «Яма»(18+)

20:30 Чаепитие(18+)

29 и 30 сентября, 11-00

Открытие нового театрального сезона в Театре кукол «Золотой петушок»! 2 дня, 2 спектакля:

«Сказка о царе Салтане» и «Приключения знаменитого утёнка Тима».

30 сентября, 13-00

Семейный центр «Точка роста»: долгожданный мастер-класс по плетению АВОСЬКИ! Продолжительность - 4 часа. Стоимость 890 рублей.

30 сентября, 16-00

Центральная городская библиотека: открытие фотовыставки снежинской общественной организации «Снежфото». Название выставки - «Поймай момент».

Представлены работы 40 снежинских фотографов. Авторы постарались передать своё видение творческого задания – поймать уникальный момент, проявляющий сущность человека, предмета или события.

Кыштым

Пос.Слюдорудник

29 сентября, 11-00

На стадионе клуба «Роза ветров» пройдут состязания по туристским навыкам. В них смогут принять участие все желающие, собрав команду в составе от 4 до 6 человек. Регистрация проводится в день соревнований с 10 до 11 часов.

29 сентября, 12, 13, 14 и 15-00

Здесь будут организованы походы выходного дня на гору Тёплая, протяженностью 13,5 км и скалу Крылья дракона с набором высоты в 412 м. Оба маршрута рассчитаны на 3,5 часа. Старт в 12:00 часов со стадиона клуба спортивного ориентирования «Роза ветров».

В этот же день состоится экскурсия по экологической тропе «Люди Слюдяной горы», протяженность которой составляет 1,5 км. Мероприятие рассчитано на 45 минут. Начало прогулок в 13:00, 14:00 и 15:00 часов со стадиона клуба «Роза ветров» пос.Слюдорудник.

30 сентября, 11-00

Центром развития туризма для всех желающих организована краеведческая прогулка выходного дня «Кыштым в жизни Павла Михайловича Карпинского», которую проведёт Ольга Сонина. Старт в 11 часов от чугунного фонтана в парке усадьбы «Белый дом». Всем участникам экскурсии подготовлены подарки.

29 и 30 сентября

«Провинция» закрывает сезон спортивного ориентирования традиционными стартами двух выходных дней!

29 сентября

«Горячая десятка»

30 сентября

«Горный король»

Эстафетые старты и личные соревнования на горной местности как всегда проводятся в связке и насчитывают уже 14-летнюю историю!

Челябинск

29 сентября, 17-00

Ледовая арена «Трактор»: континентальная Хоккейная Лига. Регулярный чемпионат 2018/19. ХК «Трактор» (Челябинск) — ХК «Северсталь» (Череповец)

30 сентября, 16-00

Дворец спорта «Юность»: гала-концерт «SUPER Дети Поколения М»!

До 7 октября

Кинотеатр им. А.С. Пушкина: под ярким слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» с 27 сентября по 7 октября будет проходить «Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2018 года» – глобальный кинофестиваль, который одновременно проходит в 350 городах мира, в Америке, России, Франции, Южной Африке, Италии, Великобритании и других странах.

В России в фестивале участвует 32 российских города. Вы можете присоединиться к выбору лучшей короткометражки!

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: в Челябинском краеведческом музее 17 сентября открылся необычный фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2018». На нескольких площадках разместились экспозиции местных и зарубежных авторов: картины, скульптуры, инсталляции. А еще в рамках феста прямо в музее актеры челябинских театров разыграют несколько одиозных пьес и перфомансов.

Екатеринбург

29 сентября, 12-30

Екатеринбург Арена: Футбол «Урал — Арсенал»

Турнир: российская Премьер-Лига. Стадия турнира: 9 тур.

29 сентября, 16-30

Регулярный чемпионат КХЛ. Неделя 4

Играют Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Москва).

30 сентября, 19-00

Дом печати: наши земляки 2rbina 2rista отправляются в самый демонический и сверхъестественный тур! Новые синглы с грядущего альбома, а также излюбленные демонические хиты — Барон Суббота и его свита откроют пред вами двери в свой мир! Не пропусти самое сверхъестественное музыкальное событие года! Да пусть берегут вас ваши демоны!

Александра Лебедева