» Готовится интервью с И.М. Сбитневым по итогам дорожных ремонтов 2018 года. Ждем Ваши вопросы…

Редакция сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ пригласила на интервью заместителя главы администрации Озёрского городского округа - Ивана Михайловича Сбитнева.

Главная тема интервью - ДОРОГИ!

Впервые мы будем говорить о дорожных ремонтах не в их преддверие, а после завершения всех работ.

Поговорим об удачах, ошибках и претензиях к подрядчикам.

По сложившейся на Озерск.ру и УКС-ТВ традиции, в ходе интервью озвучены (и переданы) все поступившие от читателей и зрителей вопросы.

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