» Готовится интервью с И.М. Сбитневым по итогам дорожных ремонтов 2018 года. Ждем Ваши вопросы…

Редакция сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ пригласила на интервью заместителя главы администрации Озёрского городского округа - Ивана Михайловича Сбитнева.
Главная тема интервью - ДОРОГИ!
Впервые мы будем говорить о дорожных ремонтах не в их преддверие, а после завершения всех работ.
Поговорим об удачах, ошибках и претензиях к подрядчикам.
По сложившейся на Озерск.ру и УКС-ТВ традиции, в ходе интервью озвучены (и переданы) все поступившие от читателей и зрителей вопросы.
Ждем их в комментариях или по электронной почте: webmaster@ozersk.ru
Ключевые теги: Сбитнев, дороги, дорожный ремонт.
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