Южноуральцев волнует диспансеризация по полисам ОМС

Жители Челябинской области стали активнее обращаться в контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования по самым различным вопросам, касающимся бесплатного лечения и профилактики.

Согласно данным ведомства, за девять месяцев 2018 года количество обращений в контакт-центр в сфере ОМС выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 42 000 до 76 000. Люди звонят по самым разным вопросам: замена полиса, нарушение прав обладателя полиса, замена страховой компании, выбор медицинской организации, вопросы о видах, условиях и качестве оказания медицинских услуг по программе ОМС и многое другое.

Особое место занимают вопросы прохождения диспансеризации. «Возросло количество вопросов, касающихся перечня исследований, которые полагаются в определенном возрасте, места и времени прохождения осмотра, насколько вообще диспансеризация необходима и т.п. По всем обращениям нами даются разъяснения с учетом ТФОМС Челябинской области», — рассказывает специалист контакт-центра Алена Дегтярева.

Также, по данным контакт-центра, более чем на 50% увеличилось количество обращений по вопросам получения медицинской помощи за пределами территории страхования. Граждане, постоянно проживающие и застрахованные в других регионах РФ, нередко сталкиваются с тем, что их просят поменять полис и страховую компанию. Специалисты ТФОМС Челябинской области напоминают, что для получения помощи в рамках базовой программы ОМС это не требуется, так как полис обязательного медицинского страхования действует на территории всей Российской Федерации.

Телефон единого Контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области 8-800-300-1-003 (звонок бесплатный).

http://www.chel.aif.ru/society/yuzhnouralcy_stali_chashche_sprashivat_pro_dispanserizaciyu_po_polisu_oms