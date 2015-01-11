Главные события этого уикенда!

В эти выходные не забудьте поздравить свою маму с праздником - Днём матери! Возможно, в качестве подарка подойдёт одно из мероприятий этого уикенда!

24 ноября

24 и 25 ноября в БК Баскервиль состоится турнир памяти Царькова В.М.

Регистрация с 10-30

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

КОЛОБОК, по мотивам русских сказок (3+)

16-00 ДК "Маяк"

Концерт, посвящённый Дню матери с участием детских коллективов Дворца!

17-00 ДК им.А.С.Пушкина(п.Татыш)

Вокальная группа «Дискаер и друзья» в программе «Голос нашего сердца»(6+)

19-00 ДК «Маяк»

Малый зал ДК "Маяк" соберет любителей джазовой музыки на концертный проект "Мировые хиты" (16+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Шутки в глухомани». И. Муренко

Семейная комедия (14+)

25 ноября

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

КРОШКА ЕНОТ и ТОТ, КТО СИДИТ В ПРУДУ, Л.Муур, (4+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Вверх тормашками! К. Драгунская

Сказка для бабушек безобразников (5+)

14-00 ДК «Строитель»

Дню матери посвящается: концертная программа с участием детских коллектив МБУ «КДЦ»(6+)

15-00 Центральная городская библиотека

Открытие сборной выставки работ художников из Озерска и Челябинска.

Среди участников – уже известные художники, неоднократно участвующие в городских выставках, состоится знакомство и с новыми авторами.

Экспозиция "Как прекрасен этот мир" пополняется новыми работами! На выставке "обживаются" прекрасные портреты очаровательной Натальи Романовой

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Предложение». По пьесе А.П. Чехова

Арии на граблях (14+)

Челябинск

24 ноября

11-00 ТК Алмаз

фестиваль творчества и креатива "Хобби Маркет"

До 1 декабря галерея Okno: ул. Сони Кривой, 79А

Специальный проект — кинопрограммы от Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве. Выставка 100 плакатов о правах человека.

17-00 ЛА Трактор

КХЛ. Трактор — Торпедо (Нижний Новгород)

25 ноября

19-00 ДС Юность

Дискотека 90-х!

Екатеринбург

24 ноября

12-00 Ельцин-центр

Фестиваль «Слова и музыка свободы — СМС»

24 и 25 ноября вас ждет разговорный марафон «Свободные медиа: от ТВ 90-х к Youtube 2010-х». Ведущие видеоблогеры — «миллионники» и легендарные звезды телевидения обсудят эволюцию российских медиа. Телеведущие Николай Сванидзе и Александр Любимов, звезды новых медиа Анна Монгайт (телеканал «Дождь») и Филипп Дзядко (портал «Арзамас»), «звезда» фэйсбука Евгений Ройзман и авторы видеоблога «Вписка» — далеко не все участники дневной программы фестиваля.

И самое главное — вечерняя музыкальная программа, состоящая из групп, ставших легендарными в 90-е и музыкантов, только родившихся в это время.

17-00 Академия единоборств РМК

Второй турнир по смешанным единоборствам RCC

В рамках шоу выступит 12 пар. При этом главный бой будет носить международный статус — российский боец M-1 Global Павел Гордеев (12-1-0) встретится с бразильцем Артуром Лима (6-0-0).

25 ноября

16-30 ДИВС (ул. Ерёмина, 10)

Баскетбол УГМК — МБА. УГМК — женская баскетбольная команда, организованная ещё в 1938 году. Уральские «лисицы» отлично проявляют себя на всех международных турнирах и являются одной из лучших команд страны.

На этой неделе баскетболистки УГМК встретятся с командой из Москвы — МБА, чтобы выяснить, кто из них сильнее в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу среди женщин.

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева