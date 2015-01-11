Новости службы спасения

Что произошло за неделю в Озёрском городском округе?

25 ноября 2018 в 12.00 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от фельдшера «скорой помощи» с просьбой помочь транспортировать женщину с диагнозом инсульт из квартиры (ул. Октябрьская) на 4 этаже до автомобиля медиков. Помощь была оперативно оказана силами дежурной смены спасателей – женщину транспортировали на носилках и передали медицинским работникам.

В 13.17 в ЕДДС позвонил озерчанин и сообщил, что его 82-летняя мать лежит в ванне и не может подняться, ключей от квартиры (пр. Карла Маркса) у него нет.

Спасатели вскрыли дверь квартиры слесарным инструментом, подняли бабушку из ванны и переложили на кровать. Медицинская помощь не потребовалась.

В 16.35 в службу спасения позвонила молодая мать и сообщила, что потеряла ключи от квартиры (ул. Кирова), не может попасть домой, а в квартире остался годовалый ребенок.

В 16.54 спасатели вскрыли дверь квартиры слесарным инструментом, обнаружили малыша, с которым за это время ничего не случилось и передали его матери.

Вниманию жителей округа!

Перепады погоды - резкие скачки температур и атмосферного давления- серьезно ухудшают физиологическое состояние пожилых и больных людей – появляются нарушения в работе сердца, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и т.п.

Если у вас есть пожилые или страдающие хроническими заболеваниями родственники, живущие отдельно от вас, не забывайте регулярно звонить им и осведомляться об их самочувствии!

Телефон экстренных служб – 112.