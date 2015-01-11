Зимние морозы придут на Южный Урал: похолодает до 25 градусов

На Южный Урал надвигаются зимние морозы – в пятницу, 30 ноября, в регионе похолодает до 20-25 градусов.

В четверг и пятницу прогнозируется облачная погода, пройдет снег и слабые метели. Но если 29 ноября ночные температуры составят 11-16 градусов, то к пятнице они опустятся до 25

https://dostup1.ru/society/Zimnie-morozy-pridut-na-Yuzhnyy-Ural-poholodaet-do-25-gradusov_111529.html