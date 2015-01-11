Все самое важное о ледовых городках

1. Где будут оборудованы ледовые городки?

В Озерске на пр. Карла Марка (в районе городского пруда), в посёлке Татыш – ДК им. Пушкина, в посёлке Новогорный – ДК «Энергетик», в посёлке Метлино – во дворе жилого дома по ул. Мира,5.

2. Как они будут оформлены?

Площадки будет объединять традиционная новогодняя тематика. Все четыре городка обязательно украсят ёлка, фигуры Дед Мороза и Снегурочки, а также символ наступающего года. Но вместе с тем у каждого городка будут свои особенности:

В Озерске на пр. Карла Маркса помимо новогодней ёлки и гирлянды планом предусмотрена установка фигур: Деда Мороза, Снегурочки, Ладьи, Чаши и Лабиринта. Вместо одной трёхскатной горки будут смонтированы две отдельные для детей и подростков, а также маленькая для малышей. Планируется установка фотозоны.

В посёлке Новогорный и в посёлке Татыш ледовые городки будут размещены перед зданиями ДК «Энергетик» и ДК им. Пушкина. Для освещения будут установлены дополнительные цветные фонари и прожекторы, которые будут освещать пространство перед дворцами культуры, а также создавать дополнительные спецэффекты.

В посёлке Метлино снежный городок традиционно будет оформлен во дворе жилых домов. По сравнению с прошлым годом, ледяных фигур станет больше, будет построена высокая горка, площадка оформят светодиодными лентами.

3. Когда планируется открытие ледовых городков?

Для жителей округа творческие коллективы Культурно-досугового центра и Парка культуры и отдыха готовят игровые и развлекательные программы. Они будут проводиться как в преддверии Нового года, так и в течение праздничных каникул.

В Озерске на пр. Карла Маркса открытие запланировано на 26 декабря в 17:00 часов состоится развлекательная программа «Когда зажигаются ёлки».

В посёлке Татыш – 27 декабря в 16:00 часов театрализованное представление «Снег в летнюю ночь».

В посёлке Новогорный – 28 декабря в 14:00 часов игровая программа «Дед Мороз и все, все, все…».

В посёлке Метлино – 30 декабря в 11:00 часов мероприятие для детей младшего и школьного возраста.

4. Предусмотрена ли охрана новогодних объектов?

На пр. Карла Маркса площадка будет находиться под охраной круглосуточно.

В посёлке Новогорный и в посёлке Татыш новогодние объекты будут находиться под видеонаблюдением.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37725/